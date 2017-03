Viktoria Köln übernimmt Führung: BVB und Gladbach patzen

05.03.2017 Düsseldorf. Viktoria Köln hat in der Fußball-Regionalliga die Tabellenführung übernommen. Am 23. Spieltag in der West-Staffel drehte das Team von Trainer Marco Antwerpen den 0:1-Rückstand gegen RW Ahlen in einen 3:1-Erfolg und feierte im zweiten Match nach der Winterpause den zweiten Sieg.

Die Kölner profitierten am Samstag von den Patzern der Konkurrenten im Aufstiegskampf: Der bisherige Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach unterlag 1:2 gegen RW Essen, der Nachwuchs von Borussia Dortmund musste sich mit einem 1:1 gegen den SC Wiedenbrück begnügen. Der BVB kann allerdings am Mittwoch mit einem Erfolg im Nachholspiel gegen SF Siegen nach Punkten mit Viktoria Köln gleichziehen.

Die Gladbacher kassierten gegen den Tabellenfünften Essen ihre zweite Saisonniederlage. RWE trat spielfreudig auf und verdiente sich den Sieg mit hohem Engagement. "Wir hatten unsere Gelegenheiten, waren aber vielleicht nicht zwingend genug. Essen hat seine Chancen genutzt und wir nicht", sagte Mönchengladbachs Trainer Arie van Lent.

Siegen bleibt nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen die SG Wattenscheid in der Abstiegszone. Die U23 von Fortuna Düsseldorf gewann das Torfestival gegen Rödinghausen mit 4:3 und holte wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Der Wuppertaler SV trennte sich torlos vom SC Verl. RW Oberhausen setzte sich 3:1 gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln durch. Und der Nachwuchs von Schalke 04 verlor 0:1 gegen den Tabellenletzten TSG Sprockhövel. (dpa)