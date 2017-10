Videobeweis: Gladbach-Sportdirektor äußert sich positiv

03.10.2017 Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat sich positiv zum Videobeweis in der Fußball-Bundesliga geäußert. Er bewerte das Hilfsmittel insgesamt gut. "Man darf nicht vergessen, dass wir über die größte technische Revolution im Fußball seit knapp 50 Jahren sprechen", sagte der 44-Jährige in einem am Dienstag auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Interview.

"Dass es nach wie vor Diskussionen gibt, war doch klar. Und dass es die eine oder andere Anlaufschwierigkeit gibt, war auch klar", sagte Eberl. Aber die Technik müsse zuverlässig funktionieren, und die Menschen, die mit ihr umgingen, müssten sich an das neue Verfahren gewöhnen.

"Damit meine ich die Schiedsrichter, aber auch uns Verantwortliche. Definitiv haben wir durch den Videobeweis schon jetzt mehr richtige und gerechtere Entscheidungen gehabt, als wir es ohne ihn gehabt hätten. Wir sind in einer Testphase, aber ich bin sicher, dass sich die Sache durchsetzen wird", bemerkte Eberl. (dpa)