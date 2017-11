VfL Gummersbach beurlaubt Beuchler: Bahtijarevic übernimmt

04.11.2017 Gummersbach. Der VfL Gummersbach hat auf seine sportliche Krise in der Handball-Bundesliga reagiert und Cheftrainer Dirk Beuchler freigestellt. Wie der Traditionsclub am Samstag mitteilte, soll Denis Bahtijarevic, der bisher die U23-Mannschaft des Vereins betreut hatte, Beuchlers Aufgaben übernehmen. Die Gummersbacher hatten am Donnerstag beim 24:29 gegen GWD Minden ihre neunte Niederlage im elften Saisonspiel hinnehmen müssen und rangieren auf dem 17. Platz in der Bundesliga-Tabelle.

Der 46 Jahre alte Bahtijarevic soll den früheren deutschen Meister nunmehr zum Klassenverbleib führen. "Die sportliche Situation und die fehlende sportliche Entwicklung der Mannschaft haben uns zu diesem Schritt veranlasst. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Denis Bahtijarevic einen Trainer für das Profiteam gewinnen konnten, der die Mannschaft weiter entwickelt, um frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern", erklärte VfL-Sportdirektor Christoph Schindler. (dpa)