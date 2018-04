VfB gegen Dortmund erneut ohne Baumgartl

05.04.2018 Stuttgart. Innenverteidiger Timo Baumgartl ist nach seiner leichten Gehirnerschütterung auch gegen Borussia Dortmund kein Thema für den VfB Stuttgart. "Timo hat noch nicht trainieren können mit der Mannschaft. Die Ärzte sind da sehr nah dran. Da muss man von Tag zu Tag gehen und das Gefühl des Spielers in Betracht ziehen", sagte Trainer Tayfun Korkut am Donnerstag. "Dass es für das Wochenende reicht, ist sehr unwahrscheinlich. Er hat ja kein Mannschaftstraining absolviert." Sicher sei dagegen, dass Andreas Beck nach seiner Gelbsperre gegen den HSV am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) wieder in der Startelf stehen werde.