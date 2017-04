Verdacht auf Außenbandriss: Sahin droht weitere Pause

Dortmunds Nuri Sahin ist am linken Knöchel bandagiert.

22.04.2017 Mönchengladbach. Nuri Sahin droht das vorzeitige Saisonende. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hat sich beim 3:2 (1:1)-Erfolg seiner Mannschaft in Mönchengladbach möglicherweise schwer verletzt. "Es besteht Verdacht auf einen Außenbandriss im Knöchel", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel wenige Minuten nach der Partie am Samstag. Sahin hatte sich langer Verletzungspause erst vor wenige Wochen zurück in die Mannschaft gekämpft.

Darüber hinaus droht dem BVB im Pokal-Halbfinale am Mittwoch beim FC Bayern München der Ausfall von Sokratis. Der Abwehrchef klagt über muskuläre Probleme und hatte deshalb schon in Mönchengladbach gefehlt. "Bei ihm wird es bis Mittwoch eng", sagte Tuchel (dpa)