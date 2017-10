Van Gerwen: Gewinnen ist beste Vorbereitung

19.10.2017 Düsseldorf. Darts-Weltmeister Michael van Gerwen sieht das German Darts Masters in Düsseldorf als wichtigen Prüfstein auf dem Weg zur WM-Titelverteidigung in knapp zwei Monaten. "Gewinnen ist die beste Vorbereitung und das ist es, was ich versuche", sagte der 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Turnier am Rhein, das an diesem Freitag (Pro7/22.30 Uhr) startet. Die Mitte Dezember beginnende WM sei der Grund, "warum wir alle Darts spielen".

Den Weltranglistenersten van Gerwen könnten in Düsseldorf unter anderem Duelle mit Rekord-Weltmeister Phil Taylor, Gary Anderson oder Peter Wright erwarten. Der Niederländer wurde im August Vater einer Tochter und verzichtete deshalb auf einige Turniere, unter anderem in Australien und Neuseeland. "Meine Familie ist das wichtigste im Leben, aber je besser ich Darts spiele, desto besser kann ich mich auch um sie kümmern und sie glücklich machen", sagte van Gerwen. (dpa)