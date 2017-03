17.03.2017 Krefeld. Die Krefeld Pinguine haben den Vertrag mit Mikko Vainonen für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verlängert. Wie der Club am Freitag bekanntgab, läuft der neuen Kontrakt des 22 Jahre alten Finnen bis zum 30. April 2018. Vainonen spielt seit November in Krefeld und hat in bislang 28 DEL-Spielen vier Treffer erzielt.