Uhlenhorst Mülheim startet mit Kantersieg in die EHL

06.10.2017 Barcelona. Der HTC Uhlenhorst Mülheim ist mit einem Kantersieg in die neue Saison der Euro Hockey League (EHL) gestartet. Zum Auftakt des Vorrunden-Turniers in Barcelona setzten sich die Mülheimer am Freitagmittag glatt mit 10:0 (4:0) gegen den walisischen Vertreter Cardiff & Met HC durch. Am Sonntag (09.30 Uhr) trifft das Team aus dem Ruhrgebiet im wohl entscheidenden Duell um den Sieg in der Gruppe B auf Dinamo Elektrostal aus Russland.