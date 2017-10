Uhlenhorst Mülheim erreicht die nächste Runde

08.10.2017 Barcelona. Der HTC Uhlenhorst Mülheim hat die nächste Runde der Euro Hockey League erreicht. Zwei Tage nach dem 10:0-Auftaktsieg gegen den walisischen Vertreter Cardiff & Met HC erkämpfte der Revierverein am Sonntag in Barcelona ein 3:3 (0:2) gegen Dinamo Elektrostal aus Russland. Dank des um einen Treffer besseren Torverhältnisses erreichten die Mülheimer den Sieg in der Gruppe B und zugleich die Qualifikation für das K.o.-Turnier mit 16 Mannschaften an Ostern 2018 in Rotterdam. Ex-Nationalspieler Thilo Stralkowski (56. Minute) rettete Uhlenhorst per Strafecke den wichtigen Teilerfolg.