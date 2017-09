U21 startet mit Niederlage gegen Außenseiter Ungarn

01.09.2017 Paderborn. U21-Europameister Deutschland hat zwei Monate nach dem Titelgewinn zum Start in die neue Saison einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen Außenseiter Ungarn unterlag die neu formierte Auswahl von Trainer Stefan Kuntz am Freitag in einem Testspiel mit 1:2 (0:1). Der eingewechselte Johannes Eggestein erzielte vor 5510 Zuschauern in Paderborn das einzige Tor für die deutschen Nachwuchs-Fußballer (66. Minute). Donát Zsótér (15.) und Kapitän Máté Vida (60.) trafen für Ungarn mit dem deutschen Trainer Michael Boris. Die DFB-Auswahl agierte vor allem defensiv zu sorglos und muss sich zum Start in die EM-Qualifikation gegen den Kosovo am kommenden Dienstag steigern.