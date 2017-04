Tus N-Lübbecke kehrt in Handball-Bundesliga zurück

29.04.2017 Neuhausen. Der TuS N-Lübbecke ist zurück in der Handball-Bundesliga. Am Samstagabend setzte sich der Zweitligist mit 22:19 (11:8) beim abstiegsgefährdeten TV 1893 Neuhausen durch und machte somit bereits fünf Spieltage vor Saisonende die vorzeitige Rückkehr perfekt. Pontus Zettermann und Kenji Hövels waren mit je fünf Treffern die erfolgreichsten Torschützen des TuS N-Lübbecke in Neuhausen. Es ist der sechste Aufstieg in die höchste Spielklasse für die Mannschaft von Trainer Aaron Ziercke. Außerdem ist es nach 2002, 2004 und 2009 der vierte direkte Wiederaufstieg für den Club.