Tuchel: Konflikt mit BVB-Chef im Saisonendspurt ausblenden

13.05.2017 Augsburg. Trainer Thomas Tuchel will sich bei Borussia Dortmund im Saisonendspurt einzig und allein auf den sportlichen Erfolg konzentrieren. Der Fokus müsse total auf den "zwei Endspielen" in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen sowie im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt liegen, sagte Tuchel am Samstag nach dem 1:1 des BVB beim FC Augsburg.

Auf die offenkundig gewordenen Dissonanzen mit BVB-Chef Hans-Joachim Watzke ging Tuchel in Augsburg nicht mehr konkret ein. "Es war eine sehr außergewöhnliche Woche", bemerkte der 43-Jährige. Tuchel betonte lieber die seiner Meinung nach weiterhin gute Zusammenarbeit mit den BVB-Profis. Zwischen ihm und der Mannschaft habe in der Woche eine "sehr ruhige und vertrauensvolle Stimmung geherrscht".

Die BVB-Profis äußerten sich in der Trainer-Causa defensiv. Für die Spieler stehe die Konzentration auf die sportlichen Ziele ganz klar im Vordergrund, sagte Kapitän Marcel Schmelzer. Er meinte damit die direkte Champions-League-Qualifikation und den Gewinn des DFB-Pokals. "Dafür haben wir die ganze Saison gearbeitet", erklärte Schmelzer. (dpa)