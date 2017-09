Trio fit: Holstein Kiel mit Erfolgs-Elf gegen den VfL Bochum

28.09.2017 Kiel. Aufsteiger Holstein Kiel kann in das Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit der Erfolgs-Elf gehen, die in der 2. Fußball-Bundesliga seit Wochen für Furore sorgt. "Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Spieler zur Verfügung", sagte Holstein-Trainer Markus Anfang am Donnerstag in Kiel.

Um das Mitwirken der Leistungsträger Dominik Schmidt (Sprunggelenksverletzung), Steven Lewerenz (Oberschenkelprobleme) und Kingsley Schindler (Infekt) hatte es beim Tabellen-Dritten in dieser Woche einige Fragezeichen gegeben. Den "Störchen" fehlen somit weiterhin lediglich Christopher Lenz (Muskelbündelriss), Manuel Janzer (Achillessehnenriss) und Arne Sicker (Aufbautraining).

Holstein geht mit dem Selbstbewusstsein von fünf Siegen aus den sechs vergangenen Ligapartien in die Partie gegen den Tabellen-Elften aus Bochum. Markus Anfang erwartet dennoch eine schwierige Aufgabe. "Bochum hat beim 2:0 gegen Ingolstadt ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Der VfL ist eine richtig gute Mannschaft, gespickt mit guten Einzelspielern. Die 90 Minuten werden für uns eine Herausforderung", sagte der 43-Jährige. (dpa)