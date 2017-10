Transferfenster-Schließung: Rauball fordert Entscheidung

09.10.2017 Köln. Ligapräsident Reinhard Rauball drängt in der Diskussion um eine Schließung des Transferfensters im Profi-Fußball vor dem Saisonbeginn auf eine baldige Entscheidung. "Ich habe wochen- und monatelang den Medien entnommen, wer welche Meinung hat. Jetzt will ich das auf den Punkt gebracht haben", sagte Rauball beim 1. Bundesliga-Zukunftsgipfel in Köln und bekräftigte seine Absicht, "diese Frage bei der nächsten DFL-Präsidiumssitzung zur Entscheidung zu stellen."

Stephan Schippers, Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, sprach sich klar für eine Änderung aus. Er erklärte jedoch, dass sie nur Sinn mache, "wenn wir eine Entscheidung im Verbund der fünf großen Ligen hinkriegen. Es bringt nichts, wenn wir das Transferfenster vor der Saison schließen, dann kriegen wir einen Spieler weggekauft und stehen blank da."

Rauball stellte jedoch klar, dass er nicht warten wolle, bis sich die Ligen in England, Spanien, Italien und Frankreich zu einer Änderung bekennen. "Wir fangen auch damit an, wenn andere es noch nicht gemacht haben. Und versuchen dann, andere davon dazu überzeugen, sich anzuschließen." (dpa)