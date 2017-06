Tommy Haas trifft in Halle auf Australier Bernard Tomic

17.06.2017 Halle/Westfalen. Tommy Haas bekommt es bei seinem wohl letzten Auftritt beim Tennis-Turnier in Halle/Westfalen zum Auftakt mit dem Australier Bernard Tomic zu tun. Das ergab die Auslosung für die Gerry Weber Open am Samstag. Haas hatte zuletzt in Stuttgart mit einem Sieg gegen Roger Federer für Furore gesorgt. Auf den Schweizer kann er in Halle erst im Finale treffen. Der an Nummer eins gesetzte Federer misst sich zum Auftakt mit Yen-Hsun Lu aus Taiwan. Haas hat angekündigt, seine Karriere im Laufe des Jahres beenden zu wollen.

Deutschlands große Tennis-Hoffnung Alexander Zverev spielt bei der mit 1,966 Millionen Dollar dotierten Rasen-Veranstaltung zunächst gegen Paolo Lorenzi aus Italien. Danach könnte es zu einem Duell mit Philipp Kohlschreiber kommen. Der Augsburger bekommt es zunächst mit dem Portugiesen Joao Sousa zu tun. Bislang sind sieben Deutsche für das Hauptfeld qualifiziert. (dpa)