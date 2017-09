Todesfall: Titelkämpfe der Behinderten-Werkstätten beendet

06.09.2017 Duisburg. Wegen eines Todesfalls sind die deutschen Fußballmeisterschaften der Werkstätten für behinderte Menschen in Duisburg am Mittwoch vorzeitig beendet worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, war ein 29 Jahre alter Spieler der Peene Werkstätten aus Mecklenburg-Vorpommern beim Training am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr zusammengebrochen und wenig später in einer Duisburger Klinik gestorben. Der Wettbewerb wird von der DFB-Stiftung Sepp Herberger organisiert. Teilnehmer waren 16 Männermannschaften mit 250 Spielern und acht Frauenteams mit 100 Spielerinnen.