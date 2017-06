20.06.2017 Halle/Westfalen. Titelverteidiger Florian Mayer hat beim Tennis-Turnier in Halle mühelos das Achtelfinale erreicht. Der 33 alte Bayreuther bezwang bei den Gerry Weber Open am Dienstag den Franzosen Benoit Paire mit 6:0, 6:4. Mayer benötigte gerade einmal 55 Minuten für seinen Erfolg. In der nächsten Runde könnte es zu einem Duell mit Lokalmatador Jan-Lennard Struff kommen.