Tischtennis-WM: 13-jähriger Japaner erreicht Achtelfinale

02.06.2017 Düsseldorf. Das japanische Wunderkind Tomokazu Harimoto hat mit nur 13 Jahren das Achtelfinale der Tischtennis-WM in Düsseldorf erreicht. Einen Tag nach seinem spektakulären Sieg gegen den Weltranglisten-Sechsten Jun Mizutani aus Japan besiegte der Junioren-Weltmeister am Freitag auch Cheng-Ting Liao aus Taiwan mit 11:7, 12:10, 11:8, 12:10. Nächster Gegner in der Runde der besten 16 ist nun am Samstag der Slowene Lubomir Pistej.