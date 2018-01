Tischtennis-Rekordmeister verlängert Vertrag mit Heister

26.01.2018 Düsseldorf. Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat den Vertrag mit Cheftrainer Danny Heister um drei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Damit geht der 46 Jahre alte Niederländer in diesem Sommer bereits in seine neunte Saison als Coach der Rheinländer.

"Es gibt weltweit keinen besseren Verein als Borussia Düsseldorf", erklärte Heister am Freitag. "Ich bin unglaublich gerne Trainer der Borussia und freue mich riesig auf die Herausforderung, die Spieler in ihrer Entwicklung voranbringen und mit ihnen hoffentlich an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen zu können."

Heister feierte seit seinem Amtsantritt im Jahr 2010 bereits 15 Titelgewinne mit der Borussia. Sein größter Erfolg war das Triple 2011 mit den Siegen in der Champions League, in der deutschen Meisterschaft und im nationalen Pokal. (dpa)