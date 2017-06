Tischtennis-Finale: Düsseldorf und Boll sind klarer Favorit

09.06.2017 Frankfurt/Main. Nur fünf Tage nach dem Ende der Tischtennis-Weltmeisterschaften will Timo Boll mit seinem Verein Borussia Düsseldorf das vierte nationale Double in Serie perfekt machen. Der Titelverteidiger und deutsche Pokalsieger geht am Samstag um 13.00 Uhr in Frankfurt als klarer Favorit in das Playoff-Endspiel der Tischtennis-Bundesliga gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell.

"Ich als gebürtiger Hesse für Rekordmeister Düsseldorf in Frankfurt gegen einen hessischen Verein - das ist natürlich schon einmal eine schöne Konstellation", sagte Boll. Sein Team gewann in den vergangenen Jahren bereits sechs Endspiele in Meisterschaft und Pokal gegen die Osthessen. "Die Kunst ist, diese Leistung immer wieder zu erbringen. Die Mannschaft wechselt ständig, auch wenn ich jetzt seit mittlerweile zehn Jahren in Düsseldorf bin", sagte Boll.

Wichtigster Spieler beim Außenseiter Fulda ist Ruwen Filus, der bei der WM in Düsseldorf das Achtelfinale erreichte. "Ich konnte bei der WM eine Menge Selbstvertrauen tanken. Aber wir sind uns bewusst, dass Timo Boll ebenfalls eine sehr gute WM gespielt hat", sagte der 29-Jährige. "Unser Hauptaugenmerk wird sicherlich darauf liegen, die anderen beiden Spieler unter Druck zu setzen, so dass ein Timo Boll vielleicht gar nicht erst den Ausschlag geben kann." (dpa)