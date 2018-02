Thomas Gerstner neuer Trainer der Duisburger Fußballfrauen

26.02.2018 Duisburg. Thomas Gerstner ist neuer Chefcoach der Fußballfrauen des Bundesligisten MSV Duisburg. Der 51 Jahre alte Trainer hat zunächst einen Vertrag bis Saisonende. Dies teilte der Club am Montag mit. Gerstner ist Nachfolger des am 14. Februar freigestellten Christian Franz-Pohlmann. Der frühere Bundesligaspieler trainierte zuletzt die nordkoreanische U19-Frauen-Nationalmannschaft und qualifizierte sich mit dem Team für die Weltmeisterschaft in Frankreich.