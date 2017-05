Teenager Havertz rettet Leverkusen: 1:1 gegen Ingolstadt

06.05.2017 Ingolstadt. Das 17 Jahre alte Offensivtalent Kai Havertz hat Bayer Leverkusen vor einer höchst prekären Lage im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bewahrt. Mit seinem zweiten Ligator sicherte der Teenager dem abgestürzten Champions-League-Teilnehmer am Samstag in der 78. Spielminute ein 1:1 (0:0) beim FC Ingolstadt, der nach dem verpassten Heimsieg wohl allenfalls noch auf den Relegationsplatz spekulieren kann. Sonny Kittel hatte die Oberbayern vor 14 351 Zuschauern kurz zuvor in Führung geschossen (73.). Mit 30 Zählern bleiben die Schanzer Tabellenvorletzter. Bayer Leverkusen dagegen kann mit 37 Punkten mit einem kleinen Happy End in einer verkorksten Saison rechnen.