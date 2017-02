Subotic bestreitet erstes Bundesliga-Spiel seit einem Jahr

12.02.2017 Freiburg. Der Kölner Innenverteidiger Neven Subotic wird am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg sein erstes Bundesliga-Spiel seit fast einem Jahr bestreiten. Der im Winter von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln gewechselte Subotic steht erstmals in der Startelf seines neuen Clubs für die Partie im Breisgau. Das teilten die Kölner kurz vor Beginn der Partie via Twitter mit. Der lange verletzte Subotic hatte im Trikot des BVB am 2. März 2016 in Darmstadt sein bisher letztes Bundesliga-Spiel bestritten.