15.04.2018 Köln. Die Stute Bützje hat am Sonntag auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch das Ullmann-Schwarzgold-Rennen gewonnen. Mit ihrem 50 Jahre alten Jockey Andreas Helfenbein war Bützje in dem 55 000-Euro-Rennen eine Klasse für sich und gewann gegen Angelite unter Andrasch Starke und Suada unter Maxim Pecheur.