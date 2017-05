Sturm vor WM-Highlight gegen Kanada

18.05.2017 Köln. Trotz der schwierigen Aufgabe gegen Titelverteidiger Kanada fühlt sich das deutsche Eishockey-Nationalteam bereit für eine WM-Sensation und den erstmaligen Halbfinaleinzug seit 2010. "Wir wollen neue Geschichte schreiben. Unsere Reise ist noch nicht vorbei", sagte Bundestrainer Marco Sturm am Donnerstagmittag vor dem Viertelfinale (20.15 Uhr/Sport1). "Immer wieder waren wir in der Vergangenheit zu zufrieden mit dem Viertelfinale. Wir dürfen jetzt nicht aufhören. Man muss hungrig sein auf mehr."

Auch im vergangenen Jahr hatte Sturm die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bei der Weltmeisterschaft in Russland ins Viertelfinale geführt, musste dann aber eine klare Niederlage gegen den Gastgeber hinnehmen.

Gegen den 26-maligen Weltmeister Kanada haben die Deutschen nur zwei von 35 WM-Duellen für sich entschieden. Zuletzt gewannen sie 1996 in Wien. "Wir hoffen, dass sie uns unterschätzen", sagte DEB-Kapitän Christian Ehrhoff. "Es wird wieder ein Riesenspaß werden."

NHL-Profi Philipp Grubauer wird wie beim 4:3 nach Penaltyschießen gegen Lettland im deutschen Tor stehen. Als Ersatz wird Thomas Greiss von den New York Islanders erstmals seit der Niederlage gegen Dänemark am Freitagabend wieder auf der Bank Platz nehmen. Der 31-Jährige war nach offiziellen Angaben leicht verletzt und wegen des Wirbels um seine Zustimmung zu rechtsgerichteten Inhalten im Internet in die Kritik geraten. Kölns Stürmer Philip Gogulla wird erneut nicht im Kader stehen. (dpa)