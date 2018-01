17.01.2018 Leverkusen. Die deutsche Stabhochsprung-Rekordhalterin Silke Spiegelburg hat ihre Hallen-Saison abgebrochen. Wie ihr Club LG Bayer Leverkusen am Mittwoch mitteilte, laboriert die 31-Jährige an einer leichten Entzündung im Fuß. Die Olympia-Vierte von 2012 und zweifache EM-Zweite in der Halle will sich ganz auf die Vorbereitung zur Leichtathletik-EM im August in Berlin konzentrieren.