St. Pauli: Ex-Coach Janßen nach Köln und Westermann geht

02.01.2018 Hamburg. Olaf Janßen hat einen neuen Job gefunden. Der ehemalige Chefcoach des FC St. Pauli übernimmt den Regionalligisten Viktoria Köln. Co-Trainer Patrick Westermann hört derweil aus privaten Gründen beim FC auf.

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli und der ehemalige Chefcoach Olaf Janßen haben sich auf eine Vertragsauflösung zum 31. Dezember 2017 geeinigt. Das gab der Kiezclub am Dienstag bekannt. Der ehemalige Bundesliga-Profi und Ewald-Lienen-Nachfolger war am 6. Dezember von seinen Aufgaben als Trainer der Braun-Weißen freigestellt und durch Markus Kauczinski ersetzt worden. Der 51 Jahre alte Janßen übernimmt das Traineramt beim Regionalligisten Viktoria Köln. "Olaf, wir wünschen Dir alles Gute", teilte der Kiezclub mit.

Nur wenige Minuten später gab der Verein vom Millerntor bekannt, dass er und Co-Trainer Patrick Westermann ab sofort getrennte Wege gehen. Der 36-Jährige hatte die Verantwortlichen kurz nach Weihnachten aus privaten Gründen um die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten. Diesem Wunsch hat Sportchef Uwe Stöver entsprochen. "Es gibt Dinge, die sind wichtiger als Fußball. Daher haben wir der Vertragsauflösung zugestimmt", erklärte Stöver dazu am Dienstag.

Cheftrainer Markus Kauczinski unterrichtete die Mannschaft beim Trainingsstart am Dienstag, an dem die Profis wie gewohnt Laktattests absolvierten, über die personelle Veränderung. Vorerst wird das Trainerteam mit Markus Gellhaus nur einen Co-Trainer haben. Am Mittwoch wird die Mannschaft ins Trainingslager nach Spanien reisen und sich dort nahe Malaga auf die letzten 16 Punktspiele vorbereiten. (dpa)