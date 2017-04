Stürmer Chicharito gibt in Freiburg Comeback für Leverkusen

23.04.2017 Freiburg. Stürmer Chicharito gibt beim Bundesliga-Spiel von Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg sein Comeback. Der Fußball-Profi aus Mexiko steht am Sonntag im Schwarzwald-Stadion in der Startelf. Die vergangenen vier Partien hatte er mit Muskelbeschwerden verpasst. Für den gesperrten Tin Jedvaj rückt Aleksandar Dragovic in die Innenverteidigung der Gäste. Freiburgs Trainer Christian Streich verändert sein Team im Vergleich zum 0:4 gegen RB Leipzig auf vier Positionen. Unter anderem stürmt Nils Petersen von Beginn an.