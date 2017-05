Stöger zur Europa-League-Teilnahme: Schwierige Aufgabe

02.05.2017 Köln. Trainer Peter Stöger hält die Europa-League-Qualifikation des 1. FC Köln für möglich. "Wir haben noch drei Spiele, wenn du drei Mal voll punktest, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dabei bist", teilte der 51 Jahre alte Österreicher am Dienstag mit. Das sei eine schwierige Aufgabe. "Aber eine, die man mit außergewöhnlichen Leistungen schaffen kann."

Der Tabellenachte Köln trifft in den verbleibenden Bundesligabegegnungen dieser Saison zunächst am Freitag zu Hause auf den direkten Konkurrenten Werder Bremen. Am 13. Mai gastiert der FC zum Derby in Leverkusen und empfängt am 20. Mai den FSV Mainz 05.

"Wir denken nicht darüber nach, was wir in ein paar Monaten machen. Niemand macht sich jetzt schon Gedanken, was er Weihnachten verschenkt. Ich zumindest nicht", sagte Stöger zu den Aussichten auf einen Europacupstart seines Teams. (dpa)