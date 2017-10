Stöger vor Stuttgart: "Klar, wir brauchen Punkte"

Kölns Trainer Peter Stöger steht an der Seitenlinie.

12.10.2017 Köln. Trainer Peter Stöger hat vor dem Fußball-Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) beim VfB Stuttgart eine deutliche Forderung ausgesprochen. "Klar, wir brauchen Punkte", sagte der Österreicher. Es sei ein brisantes Duell: "Das sieht man an der Tabelle." Europa-League-Starter Köln ist mit nur einem Zähler Letzter. Aufsteiger Stuttgart nimmt mit sieben Punkten Rang 14 ein.

"Wir möchten in Schlagdistanz kommen und den Abstand zu den Plätzen vor uns nicht zu groß werden lassen", sagte Stöger. Die Partie in Stuttgart und die folgende Heimbegegnung am 22. Oktober mit Werder Bremen sind für Stöger "zwei total entscheidende Spiele".

Der bereits 39 Jahre alte FC-Zugang Claudio Pizarro soll beim VfB nicht von Beginn an eingesetzt werden. Er ist aber eine Option für eine Einwechslung. In der Kölner Doppelspitze werden Yuya Osako und Simon Zoller erwartet. Auf 16-Millionen-Euro-Transfer Jhon Cordoba muss Stöger wegen einer Oberschenkelverletzung des Kolumbianers verzichten.

Kölns Manager Jörg Schmadtke sagte dem "kicker" (Donnerstag), der Verein habe viel Vertrauen in Stöger und die Spieler. "Es gibt unheimlich viele Punkte, die für diese Mannschaft sprechen. Da steht sehr viel Vertrauen hinter diesem Team, und das ist nicht so einfach daher gesagt. Das leben wir hier, diesen Zusammenhalt." (dpa)