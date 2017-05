Stöger hofft auf Joker-Einsatz von Osako

04.05.2017 Köln. Trainer Peter Stöger vom 1. FC Köln hofft vor dem Bundesliga-Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen zumindest auf einen möglichen Joker-Einsatz von Stürmer Yuya Osako. Ob der Japaner trotz einer Mandelentzündung dabei sein kann, entscheidet sich nach Kölner Angaben erst kurzfristig. "Er ist aber kein Kandidat für die Startelf. Wenn überhaupt, kommt er von der Bank", erklärte Stöger vor seinem 100. Bundesliga-Spiel als FC-Trainer. Der zuletzt verletzte Konstantin Rausch steht wieder im Kader und ist eine Option für einen Einsatz von Beginn an.

Die Chance auf die Qualifikation für die Europa League will der Tabellenachte nutzen und am Freitag den bisherigen Sechsten überholen. "Wir wollen die Saison, die richtig gut ist, mit etwas Außergewöhnlichem bereichern", sagte Stöger am Dinnerstag und meinte mit einem Schmunzeln zu den Journalisten: "Platz acht wäre eine riesige Enttäuschung - für euch. Wir entscheidenden immer noch selbst, wann wir unsere Ziele korrigieren wollen. Aber jetzt können wir es schaffen. Die kommenden zwei Wochen können das Leben eines Sportlers verändern." (dpa)