Stöger-Nachfolger Ruthenbeck kündigt mutigen Auftritt an

06.12.2017 Belgrad. Peter Stögers Interims-Nachfolger Stefan Ruthenbeck kündigt für seine Premiere als Profi-Chefcoach des 1. FC Köln einen couragierten Auftritt an. "Wir werden mutig sein. Wenn wir hier brav sind, haben wir ein Problem", sagte der 45-Jährige am Tag vor dem entscheidenden Kölner Spiel in der Europa League. Bei Roter Stern Belgrad muss der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) unbedingt gewinnen, damit die K.o.-Runde noch erreicht wird. FC-Kapitän Matthias Lehmann sagte, die Partie beim Spitzenreiter der serbischen Liga sei ein absolutes Endspiel: "So werden wir das angehen. Wir sind heiß drauf."