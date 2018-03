Stöger: Gegner Salzburg in "gefährlicher Außenseiterrolle"

07.03.2018 Dortmund. Borussia Dortmunds Trainer Peter Stöger schätzt Europa-League-Gegner FC Salzburg hoch ein. "Ich sehe sie in einer gefährlichen Außenseiterrolle", sagte der Fußball-Lehrer vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen seine österreichischen Landsleute am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky). Stöger betonte am Mittwoch aber auch: eines: "Wir sind weit davon entfernt, dass wir uns aus der Favoritenrolle rausstehlen."

Die Auseinandersetzung mit dem souveränen Tabellenführer der österreichischen Bundesliga werde eine spannende und schwierige Aufgabe. BVB-Kapitän Marcel Schmelzer erwartet Ähnliches. Die Mannschaft habe Respekt vor Salzburg. "Für uns schärft das die Sinne", sagte der 30 Jahre alte Linksverteidiger. (dpa)