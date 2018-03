Springreiter Nielsen Erster im Großen Preis in Dortmund

25.03.2018 Dortmund. Denis Nielsen hat beim Hallenreitturnier in Dortmund das Springen um den Großen Preis gewonnen. Der 28-Jährige aus Löningen zeigte am Sonntag auf seinem Hengst Cashmoaker im Stechen den schnellsten fehlerfreien Ritt. In 40,59 Sekunden lag er 0,37 Sekunden vor dem Niederländer Marc Houtzager mit Edinus. Dritter wurde Marcus Renzel aus Oer-Erkenschwick auf Stella. Das Paar blieb in 41,30 Sekunden ebenfalls ohne Strafpunkte. Insgesamt hatten elf Starter den entscheidenden Umlauf erreicht.

Einen Tag zuvor hatte sich Mario Stevens im Championat von Dortmund durchgesetzt. Im Stechen blieb der 35-Jährige aus Molbergen auf Landano fehlerfrei in 37,27 Sekunden. Vier Reiter hatten sich nach dem Normalumlauf für die Entscheidungs-Runde qualifiziert. Auch der Österreicher Max Kühner auf Rang zwei mit Future und der am Ende drittplatzierte Robert Vos aus den Niederlanden auf Carat kamen ohne Abwurf ins Ziel, waren aber langsamer als Stevens. Auf dem vierten Platz landete Tim Rieskamp-Goedeking aus Steinhagen mit Bao Loi mit zehn Strafpunkten. (dpa)