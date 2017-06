Springreiter Marco Kutscher reitet bei DM zur Führung

09.06.2017 Balve. Der Springreiter Marco Kutscher hat die erste Teilprüfung bei den deutschen Meisterschaften in Balve gewonnen. Der 42-Jährige aus Bad Essen blieb in den ersten beiden Runden am Freitag mit Chaccorina ohne Fehler und ritt die beste Zeit. Gute Chancen vor dem zweiten Teil am Sonntag haben noch zwei Reiter, die ebenfalls zwei Null-Runden schafften: Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Colestus und Philipp Makowei (Gadebusch) mit Chelsea.

Für Favorit Guido Klatte war der Titelkampf schon nach der ersten von vier Runden beendet. Der 21-Jährige aus Lastrup, im April bester deutscher Reiter beim Weltcup-Finale in Omaha, ritt mit Qinghai in ein Hindernis und kassierte insgesamt 14,75 Strafpunkte. Auch Titelverteidiger Andreas Kreuzer hat kaum mehr eine Chance auf einen erneuten Sieg. Der Profi aus Herford kassierte mit Calvilot acht Strafpunkte. (dpa)