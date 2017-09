Springreiter Ehning gewinnt Großen Preis in Paderborn

10.09.2017 Paderborn. Bei der Riders-Tour-Etappe in Paderborn hat Marcus Ehning den Großen Preis gewonnen. Beim abschließenden Höhepunkt des internationalen Turniers siegte der Springreiter aus Borken am Sonntag im Sattel von Comme Il Faut. Mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt der Siegerrunde setzte sich der 43-Jährige mit seinem Hengst klar vor Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen mit Berlinda durch. Dritter wurde in der von den einheimischen Reitern dominierten Prüfung Toni Haßmann aus Münster mit Bien-Aimee.

Am Vortag hatte Ehning bereits das Championat von Paderborn für sich entschieden. Er ritt in der zweitwichtigsten Prüfung des Turniers mit Funky Fred auf Platz eins. Auf Rang zwei folgte Janne-Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg mit Minimax.

Im Ranking der Riders Tour führt vor der letzten Etappe beim Großen Preis von München am 12. November der Österreicher Christian Rhomberg. Dahinter folgen Jens Baackmann aus Münster und Philip Rüping aus Mühlen. (dpa)