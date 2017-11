Springreiten: Ex-Bundestrainer Gravemeier nach Österreich

Kurt Gravemeier in Frankfurt am Main.

10.11.2017 Laxenburg. Der ehemalige Bundestrainer Kurt Gravemeier betreut künftig Österreichs Springreiter-Nachwuchs. Das teilte der Österreichische Pferdesportverband OEPS am Freitag mit. Der 60 Jahre alte Lengericher tritt seinen Posten am 19. November an. Nach seiner Reiter-Laufbahn arbeitete Gravemeier vorwiegend als Trainer. Nach den Olympischen Spielen 2000 in Sydney wurde er als Nachfolger von Herbert Meyer Bundestrainer. 2008 gab er sein Amt ab. Von 2013 bis 2014 war er verantwortlich für die belgische Equipe.