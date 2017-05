Spielergewerkschaft beklagt Zunahme psychischer Probleme

23.05.2017 Duisburg. Die Spielergewerkschaft VDV beklagt eine zunehmende nervliche Belastung für Profi-Fußballer. "Es ist eine Zunahme im Bereich der psychischen Probleme festzustellen", sagte Ulf Baranowsky, Geschäftsführer der Vereinigung der Vertragsfußballspieler, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Gründe hierfür seien unter anderem "Druck von vielen Seiten" und mangelnde Sensibilität vieler Clubs: "Oft wird der Spieler leider eher als Kapital und weniger als Mensch betrachtet."

Baranowsky berichtete, dass sich "immer wieder neben Spielern auch Eltern oder Ehefrauen an uns werden, weil sie sich sorgen". Leider gebe es bei vielen Clubs noch immer Defizite in diesem Bereich. "Zwar ist in den Nachwuchsleitungszentren ein Psychologe inzwischen Pflicht, nicht aber bei den Profiteams."

Trainer alleine seien mit der Arbeit in diesem Bereich meist überfordert: "Die meisten haben natürlich kein Psychologie-Studium absolviert. Und in der Fußballlehrer-Ausbildung wird dieses Thema in nur wenigen Tagen abgehandelt." Es gebe zwar viele aufgeschlossene und empathische Trainer, "aber es gibt auch welche, die sagen: Sowas hatten wir früher nicht, und da hat es auch irgendwie funktioniert." (dpa)