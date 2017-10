Spektakulärer 5:1-Erfolg in Gladbach für Bayer

21.10.2017 Mönchengladbach. Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison hat Bayer Leverkusen in spektakulärer Manier den Anschluss ans obere Mittelfeld in der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich gewann am Samstag bei Borussia Mönchengladbach mit 5:1 (0:1) und erzielte dabei alle Treffer im zweiten Abschnitt nach einem 0:1-Rückstand. Vor 53 053 Zuschauern im Borussia-Park trafen Sven Bender (48. Minute), Leon Bailey (59.), Julian Brandt (61.), Kevin Volland (69.) und Joel Pohjanpalo (81.) für die Gäste. Fabian Johnson (7.) erzielte die Führung für die Gladbacher, die nach der zweiten Heimniederlage den Sprung unter die ersten Vier verpassten.

Die Gastgeber, bei denen ohnehin eine Reihe Langzeitverletzter fehlen, mussten auch noch auf den Ex-Leverkusener Christoph Kramer verzichten. Der Mittelfeldspieler hatte sich am Donnerstag im Training am Oberschenkel verletzt und wurde von dem 18 Jahre alten Michael Cuisance ersetzt. Der Franzose bildete bei seinem zweiten Startelfeinsatz mit dem 20-jährigen Denis Zakaria die Doppelsechs.

Leverkusen trat mit zwei Änderungen in der Anfangsformation an: Für Dominik Kohr kam Julian Baumgartlinger zu seinem 150. Ligaspiel, Kai Havertz spielte für Julian Brandt, der später eingewechselt wurde. (dpa)