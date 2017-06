Slowakische Spielerin Haršányová wechselt zum MSV Duisburg

19.06.2017 Duisburg. Frauenfußball-Bundesligist MSV Duisburg hat für die kommende Saison die slowakische Nationalspielerin Lucia Haršányová verpflichtet. Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Neunkirch zum MSV, wie der Verein am Montag bekanntgab. Mit Neunkirch hatte Haršányová in der vergangenen Spielzeit in der Schweiz die Meisterschaft und den Pokal gewonnen. Allerdings wurde die Frauenmannschaft aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb abgemeldet.