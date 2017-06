Silbereisen scheidet bei Tischtennis-WM im Achtelfinale aus

02.06.2017 Düsseldorf. Kristin Silbereisen ist bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf als letzte deutsche Spielerin im Einzel ausgeschieden. Die 32 Jahre alte Doppel-Europameisterin verlor am Freitagvormittag im Achtelfinale trotz starker Leistung mit 11:8, 5:11, 7:11, 11:9, 7:11, 9:11 gegen die Weltranglisten-Vierte Feng Tianwei aus Singapur. Damit ist am Samstag in der Runde der besten Acht keine Spielerin aus Europa mehr vertreten. "Natürlich bin ich enttäuscht. Aber das war die beste WM, die ich bislang gespielt habe", sagte Silbereisen.