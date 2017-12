Siege für Petros und Amrhein beim Silvesterlauf Werl/Soest

Jogger nehmen an einem Lauf teil.

31.12.2017 Werl/Soest. Amanal Petros hat beim 36. Internationalen Silvesterlauf von Werl nach Soest einen eindrucksvollen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Der 22 Jahre alte Langstreckler des SV Brackwede legte die 15 Kilometer lange Distanz am Sonntag in 45:52 Minuten zurück und hatte bei seiner Ankunft auf dem Marktplatz in Soest einen sicheren Vorsprung vor Julius Scherr (LG Dorsten, 46:13) und Christoph Uphues (TV Wattenscheid, 47:08).

Bei den Damen siegte in Abwesenheit der Siegerin von 2015 und 2016, Laura Hottenrott (GSV Eintracht Baunatal), Fabienne Amrhein (MTG Mannheim). Die Mannheimerin löste auf der 15km-Distanz ihre Aufgabe mit Bravour und lag in 53:05 Minuten deutlich vor Sigrid Bühler (LAZ Puma Rhein-Sieg, 57:49) und Lena Hollmann (USC Bochum, 58:49).

"Mit dem Sieg hatte ich geliebäugelt. Allerdings habe ich nicht mit solch einer guten Zeit gerechnet. Offensichtlich kam uns entgegen, dass wir auf der gesamten Strecke Rückenwind hatten", sagte Amrhein. (dpa)