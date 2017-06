Siebenkämpferin Schäfer feiert Sieg in Ratingen

25.06.2017 Ratingen. Die Olympia-Fünfte Carolin Schäfer hat ihren ersten Sieg beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen gefeiert. Mit 6667 Punkten verwies die Athletin der LG Eintracht Frankfurt bei der letzten Qualifikation für die Weltmeisterschaften im August in London am Sonntag die Niederländerin Nadine Visser (6183) auf den zweiten Platz. Dritte wurde die Leverkusenerin Mareike Arndt, die mit 6106 Zählern die WM-Norm verfehlt. Da Schäfers Vereinskollegin Claudia Salman-Rath bei der ersten Ausscheidung 6580 Punkte geholt hatte und nicht in Ratingen startete, wird sie als Zweite mit zur WM fahren.