Siebenkämpferin Schäfer auf Siegkurs: Freimuth vorn

25.06.2017 Ratingen. Die Olympia-Fünfte Carolin Schäfer steht bei der WM-Qualifikation in Ratingen vor dem Sieg. Nach fünf Disziplinen lag die Siebenkämpferin der LG Eintracht Frankfurt mit 4943 Punkten im Gesamtklassement vorn. Am Sonntag gelang ihr mit 6,37 Metern der beste Weitsprung. Mit großem Abstand folgten die Niederländerin Nadine Visser (4658 Punkte) und Mareike Arendt aus Leverkusen (4518).

Die zweimalige Vizeweltmeisterin Jennifer Oeser (Leverkusen) ist mit 4288 Punkten nur Fünfte. Um für die Weltmeisterschaften im August nominiert zu werden, muss sie mindestens die WM-Norm von 6200 Punkten erreichen.

Auch Zehnkämpfer Rico Freimuth hat seine Führung verteidigt. Der 29-Jährige vom SV Halle sorgte zum Auftakt des zweiten Wettkampftages über 110 Meter Hürden in 13,87 Sekunden für die schnellste Zeit und hat nach sechs Disziplinen 5408 Punkte gesammelt. Der Olympia-Vierte Kai Kazmirek rückte mit 5298 Punkten auf den zweiten Platz der Gesamtwertung lag auf WM-Kurs. Die 110 Meter Hürden lief der Athlet der LG Rhein-Wied in 14,62 Sekunden.

Titelverteidiger Arthur Abele aus Ulm hatte am Samstag den Wettkampf nach Achillessehnenproblemen beim Hochsprung beendet. Im Kampf um die WM-Tickets hat sein Vereinskollege Mathias Brugger nun gute Aussichten, in London dabei zu sein. Er hatte bei der ersten Qualifikation in Götzis 8294 Punkte geschafft. Deshalb verzichtete Brugger auf die Teilnahme in Ratingen. (dpa)