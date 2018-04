Selkes Doppelpack stoppt Kölner Hoffnungen: Hertha siegt 2:1

Herthas Davie Selke und der Kölner Torwart Timo Horn in Aktion.

14.04.2018 Berlin. Die Kölner Hoffnung lebte genau 48 Minuten - dann beendete Herthas Davie Selke mit einem Tore-Doppelpack (49. und 52.) wohl die letzten Erstliga-Träume der Domstädter. Ein Treffer von Bittencourt in der 29. Minute hatte am Samstag im Berliner Olympiastadion kurzzeitig für neue Spannung im Tabellenkeller der Fußball-Bundesliga gesorgt. Doch nach dem 2:1 (0:1)-Sieg der Hertha am Samstag besteht für den 1. FC Köln nur noch eine theoretische Chance auf die Rettung.