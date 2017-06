Schweiz ohne Mönchengladbacher Elvedi

06.06.2017 Mönchengladbach. Ohne Nico Elvedi vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach muss die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz ihr WM-Qualifikationsspiel am Freitag in Tórshavn gegen Gastgeber Färöer bestreiten. Wie der Schweizerische Fußballverband am Dienstag mitteilte, hat der 20 Jahre alte Verteidiger muskuläre Probleme im linken Oberschenkel. Die weiteren Therapiemaßnahmen bei Elvedi werden nun von Borussia Mönchengladbach koordiniert. Der Schweizer Nationalcoach Vladimir Petkovic nominierte für ihn Abwehrspieler Ulisses Garcia von Werder Bremen nach.