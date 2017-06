Schlumberger wird medizinischer Chef bei Mönchengladbach

Andreas Schlumberger blickt in die Kamera.

06.06.2017 Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat für die kommende Saison den medizinischen Bereich neu strukturiert und Andreas Schlumberger als neuen Leiter Medizin und Prävention verpflichtet. Der 50 Jahre alte Sportwissenschaftler hat seit 2015 beim FC Bayern München gearbeitet und war zuvor auch für Borussia Dortmund und den Deutschen Fußball-Bund tätig. "Andreas Schlumberger wird als Bindeglied zwischen allen medizinischen Fakultäten, also den Mannschaftsärzten, den Physiotherapeuten, dem Rehazentrum und den Athletiktrainern, arbeiten", erklärte Borussias Sportdirektor Max Eberl in einer schriftlichen Mitteilung am Dienstag.