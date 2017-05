Schett ersetzt verletzte Siegemund bei Showkampf in Halle

31.05.2017 Halle/Westfalen. Die ehemalige österreichische Tennisspielerin Barbara Schett ersetzt die verletzte Laura Siegemund bei der Champions Trophy in Halle/Westfalen. Zwei Tage vor Beginn der Gerry Weben Open tritt Schett an der Seite von Michael Stich in einem Showkampf gegen die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber und Schetts Landsmann und ehemaligen French Open-Sieger Thomas Muster an. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Siegemund hatte sich beim Turnier in Nürnberg einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest des Jahres aus. Das Herren-Turnier in Halle/Westfalen beginnt am 19. Juni.