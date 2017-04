Schauerte bleibt bei Fortuna Düsseldorf

26.04.2017 Düsseldorf. Julian Schauerte wird auch in der kommenden Saison für Fortuna Düsseldorf auflaufen. Der Vertrag des 29-Jährigen habe sich durch eine Klausel automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit. Schauerte kam im Sommer 2014 an den Rhein und hat in der aktuellen Saison bereits 28 Pflichtspiele absolviert. "Ich fühle mich sehr wohl hier und der Verein ist mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen", kommentierte Schauerte seine Vertragsverlängerung.