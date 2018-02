Schalkes Peters: Innere Sicherheit ist öffentliche Aufgabe

21.02.2018 Gelsenkirchen. Die Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen im Fußball sollen nach Ansicht des FC Schalke 04 weiter von der öffentlichen Hand getragen werden. "Generell ist es so, dass die Gewährleistung der inneren Sicherheit eine öffentliche Aufgabe ist und auch bleiben muss. Diese Aufgabe wird finanziert durch Steuerzahlungen. Hier leisten die Vereine im Rahmen ihrer Wirtschaftskraft einen großen Beitrag", sagte Peter Peters, Finanzvorstand des Fußball-Bundesligisten, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte die Gebührenforderungen des Bundeslandes Bremen an die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch im Berufungsverfahren grundsätzlich für rechtens erklärt. Die DFL kündigte daraufhin Revision beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig an. (dpa)